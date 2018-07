Paulo Nehmy, agente di Wesley, attaccante del Bruges, parla a Lazionews.eu del suo assistito, a un passo dalla Lazio: "La trattativa per portare Wesley alla Lazio non è assolutamente bloccata, anzi è in fase di sviluppo, si attende l’accordo totale tra la Lazio ed il Bruges. Tra l’altro sono stato informato del fatto che Tare domenica raggiungerà i giocatori. Di che cifre si parla? Non posso entrare nei dettagli ma sono positivo, e credo che l’operazione possa concludersi a breve. Se tutto resterà come concordato, Wesley sarà un giocatore della Lazio"