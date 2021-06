La Lazio continua il proprio pressing anche su Toma Basic, centrocampista del Bordeaux in scadenza nel 2022. Al momento il club francese chiede qualcosa in più rispetto a quanto ci si aspettasse. Si tratta di almeno 10 milioni di euro. Intanto a confermare le offerte dall'Italia ci ha pensato proprio il suo agente, Adrian Aliaj a Il Messaggero: "La Serie A è in cima ai pensieri di Basic. Qualche richiesta c'è stata, valutiamo quali possono essere le situazioni migliori".