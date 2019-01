Oggi pomeriggio Alessandro Lucci, agente di Correa, Badelj e Murgia, era a Formello. Per Murgia c’è la possibilità di una cessione in prestito (sempre più Spal). Per Badelj discorso diverso: ha giocato poco ed è vivo l’interessamento di club come lo Zenit. In subordine, c'è anche un eventuale ritorno alla Fiorentina (ipotesi difficile).