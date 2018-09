La Lazio rinnoverà il contratto di Milinkovic. L'uomo dell'estate doveva essere lui, il serbo che Lotito valuta 150 milioni. Alla fine è rimasto a Roma, il presidente tratterà il rinnovo con il suo entourage. Il suo agente, Mateja Kezman, fa chiarezza a La Gazzetta dello Sport: “Sergej poteva andare a guadagnare molto di più altrove, ma alla fine è rimasto perché vuole andare in Champions con la Lazio. La società ha rifiutato tutte le offerte e noi non abbiamo mai spinto per la cessione. A breve sarà firmato il rinnovo”.



VALORE – Il grande dibattito estivo riguarda l'effettivo valore del centrocampista, tra le richieste esorbitanti di Lotito e le offerte, più basse, arrivate. Kezman fa il suo prezzo: “Milinkovic è uno dei migliori giocatori in Europa; vale almeno 100 milioni“.