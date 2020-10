Laè tornata in campo quest’oggi. Secondo il programma dei biancocelesti, stamattina dalle ore 9:00 in poi è stato il momento dei tamponi. Il protocollo della, infatti, prevede i test a 48 h dal match. Il prossimo impegno della squadra di Inzaghi sarà domenica alle ore 15:00 contro ile i biancocelesti rischiano di arrivarci ancora più contati che a. Stamattina infatti, oltre agli assenti degli ultimi giorni non hanno preso parte all’allenamento iniziato alle ore 11:00 a Formello altri tre calciatori.In attesa delle risposte che dovrebbero arrivare domani, la situazione di complica terribilmente per Inzaghi, non solo in ottica Torino, ma anche per lo Zenit.Le notizie positive della mattina sono state due. Si tratta di. Il capitano biancoceleste si è allenato quasi completamente in gruppo con gli scarpini (ha saltato solo il torello). Il numero 26, invece, si è rivisto finalmente in campo dopo diverse settimane passate a lavorare in palestra e con i fisioterapisti. Per lui corsetta differenziata. Metà allenamento per, probabilmente perché leggermente affaticato.- Per rinviare un match, secondo il protocollo che la Serie A ha acquisito dalla Uefa,. Al momento la Lazio ha fuori 12 giocatori per motivi non specificati, e possibilmente riconducibili al Covid. Si tratta di: Strakosha, Patric, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson, Immobile, Armini, Luiz Felipe e Leiva. Il sospetto della società, tuttavia, è che dei nomi indicati non tutti siano effettivamente contagiati. Per questo motivo. Dovessero esserci altri positivi, a quel punto la Lazio potrebbe veramente vedersi costretta a utilizzare il jolly nonostante la ferma volontà di disputare la gara con il Torino. Al contrario, con alcuni rientri Inzaghi potrebbe tirare un sospiro di sollievo e recuperare cartucce. L’emergenza non sembra aver fine nel Lazio Training Center.