Una prestazione maiuscola in una bolgia: la Lazio esce con le ossa rotta dal Celtic Park, colpita due volte ma non dominata dal Celtic, che approfitta di due errori difensivi e porta a casa 3 punti e la testa del girone. Per i ragazzi di Inzaghi il cammino ora si fa davvero complicato.



ANALISI ADANI - Ad analizzare la sconfitta ci pensa Lele Adani, ai microfoni di Sky Sport: "Sconfitta immeritata anche per il modo in cui è arrivata. La Lazio ha fatto tutto da sola, ha avuto tante occasioni per segnare ma sia per mancanza di cattiveria, sia per la bravura di Forster non si sono concretizzate. La Lazio aldilà del risultato, perché bisogna saper scindere il tabellino dalla prestazione, se togli la prima partita contro la Sampdoria e la prima parte del derby, ha giocato la miglior partita della stagione. Milinkovic e soprattutto anche Correa a volte sbagliano troppo. Sono ragazzi che hanno grandi qualità, ma devono capire che il gol è una cosa rara e che quando ti capitano le opportunità devi saper segnare".