La Lazio B cade a Cipro, per la prima volta nella storia succede ad un'italiana. La squadra di casa si impone per 2-0, porta a casa punti e una grande soddisfazione. La Lazio, già qualificata, non riesce a trovare le giuste motivazioni e crolla fuori casa, senza riuscire a portare a casa nemmeno un punto. Come riportato dal sito protathlima.com lo stesso presidente dell’Apollon, Nikos Kirzis, al termine della gara è al settimo cielo: “La vittoria è arrivata ma era già troppo tardi. Allenatore e giocatori sono dispiaciuti per questo, ma rimane la soddisfazione di aver vinto contro un grande club come la Lazio. Abbiamo realizzato un’impresa che nessun’altra squadra cipriota era mai riuscita a fare, cioè vincere contro un club italiano. L’Apollon sta dimostrando di voler crescere sempre di più, a Cipro e in Europa. Ogni anno diventiamo più forti e manteniamo alta la bandiera del calcio nel nostro paese. Siamo capitati nel girone di Europa League più difficile, è come se fosse un girone di Champions. Il Marsiglia, che è stata la finalista dello scorso anno, ha fatto meno punti di noi finora”.