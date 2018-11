Cena Champions. La Lazio si ritrova per compattarsi in vista del match contro il Milan. Giocatori, staff medico e tecnico, con famiglie al seguito, si sono ritrovati a cena al ristorante "Le due Lune", vicino al centro sportivo di Formello. Il segreto contro il Milan sarà il gruppo.



GRUPPO LAZIO - Inzaghi vuole ripartire dal gruppo, che ha già definito pubblicamente "fantastico" per scalare l'obiettivo Champions. In allenamento l'ha ribadito ai suoi ragazzi, come riporta il Messaggero: il match contro il Milan è fondamentale. E per battere la squadra di Gattuso serve una prova importante anche dal punto di vista del collettivo.