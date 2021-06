Continuano le sirene di mercato dalla Spagna per la Lazio e il protagonista è sempre Luiz Felipe. Il brasiliano al momento è a Barcellona per curare la caviglia operata a gennaio scorso. Da tempo il Barcellona stesso ha messo gli occhi su di lui, ma ora spuntano anche i campioni di Spagna. Come riporta As infatti, l'Atletico Madrid ha messo nel mirino il classe '97 della Lazio. I Colchoneros sarebbero pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro visto che è in scadenza nel 2022, ma allo stesso tempo potrebbero anche attendere il prossimo anno qualora Luiz Felipe decidesse di non rinnovare con i biancocelesti.