La Lazio vista contro l'Inter ha deluso tutti. Mentre Inzaghi prova a ricomporre i pezzi, nelle radio l'ambiente è bollente. Ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli analizza la situazione, senza riuscire a nascondere un po' di amarezza “Io un’Inter così bella e propositiva, con Spalletti, non la ricordo. Nella scorsa stagione proprio mai, quest’anno ha fatto qualche buona partita ma questa è stata la più bella. Resta da capire quanto sia dipeso dalla Lazio. Ieri la Lazio è stata davvero insulsa, non è stata mai in partita, mai una reazione vera, da squadra ferita. La partita di ieri è di quelle che ti fanno veramente cadere le braccia. Io so rimasto di un male…”