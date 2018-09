Non esiste Lazio senza i suoi trascinatori, i leader tecnici che hanno infiammato i tifosi durante la scorsa stagione. E hanno ricominciato ad essere decisivi contro il Frosinone: per ora sono andati a segno solo Immobile e Luis Alberto, all’appello manca Milinkovic, a cui una rete è stata annullata contro il Frosinone. Sembra quasi poco: questo è stato il miglior attacco della scorsa Serie A, ora langue.



LAZIO RENDIMENTO - Eppure, come riporta il Corriere dello Sport, non esiste Lazio senza loro tre davanti: sono in grado di trascinare la squadra, farla rendere al meglio, rendere loro stessi al meglio. Nello scorso campionato Immobile, Luis Alberto e Milinkovic hanno confezionato ben 71 reti tra gol ed assist, pari all’80% dell’intero fatturato offensivo. La squadra dipende da loro, Inzaghi, dal canto suo, li aspetta.