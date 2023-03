Eh, ci voleva! Dopo che ne ho sbagliati quindici, almeno uno è andato dentro!

Non solo è stato decisivo ieri Vecino al Maradona. Il match winner di Napoli-Lazio dimostra anche tanta autoironia, quando negli spogliatoi lo staff biancoceleste gli fa rivedere il replay del suo gol:Già in avvio di partita aveva sfiorato la rete girando di testa una punizione di Luis Alberto. Ma Di Lorenzo aveva sventato tutto. Aveva anche ricevuto diverse critiche dopo le ultime partite per alcune occasioni fallite. Su tutte quella a Cluj dove da due passi aveva centrato il portiere già sdraiato a terra. Sul web si erano moltiplicate le battute contro di lui. Ieri la risposta è arrivata, sul campo e sui social.