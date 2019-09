Immobile e Acerbi tornano raggianti dalla nazionale. Ciro, come riporta il Messaggero, torna alla rete dopo 733 giorni, la Nazionale l'anno scorso aveva condizionato sin troppo il suo rendimento. Da quando, a marzo 2019, era scoppiato il caso contro il Lichtenstein, Ciro aveva segnato appena 4 reti tra campionato e coppe, in 15 partite.



NAZIONALE SORRIDE - Stavolta la Nazionale sorride, anche Acerbi si gode l'azzurro arrivato in extremis, dopo l'infortunio di Chiellini. A 31 annni arriva l'esordio in gare ufficiali con l'azzurro addosso, una buona prestazione, vuole convincere Mancini. Magari regalando alla Lazio l'ingresso in Champions.