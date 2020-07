Nuovo ko in casa Lazio. Stavolta a mollare la stagione, dopo Senad Lulic, potrebbe essere Adam Marusic, l'uomo teoricamente chiamato a sostituirlo. L'esterno, che si era rivisto in campo contro la Fiorentina, a Torino aveva già dato forfait. Si è presentato nella clinica di riferimento biancoceleste, e i risultati potrebbero dare un nuovo grattacapo ad Inzaghi.



INFORTUNIO LAZIO - Un'altra pedina in casa Lazio lascia: Adam Marusic potrebbe aver rimediato una lesione ai flessori tra il primo e il secondo grado. In tal caso, sarà fuori dai giochi almeno un mese, e non farà in tempo a rientrare in campo per dare una mano ai compagni. L'ennesima tegola dall'infermeria per Simone Inzaghi.