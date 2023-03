Espanyol pronto all'assalto di Mario Gila. Secondo quanto scrive questa mattina Il Messaggero, il difensore spagnolo, acquistato dalla Lazio l'estate scorsa dal Castilla (squadra b del Real Madrid, ndr) per 6 milioni di euro più il 50% di una futura rivendita da corrispondere ai Blancos, fa gola al club catalano che avrebbe pronta un'offerta per riportarlo in Liga. I biancocelesti però fanno muro: a meno di cifre davvero importanti non c'è intenzione di cedere il classe 2000 dopo solo un anno. Il club crede nelle sue qualità, già messe in mostra peraltro quest'anno soprattutto nelle coppe europee e vuole puntare ancora sulla sua affermazione nella rosa di Sarri.