Sedicesimi in cassaforte per la Lazio, che affronterà il Siviglia in un turno eliminatorio complicatissimo. E non solo: nelle casse della Lazio, grazie alla qualificazione, come riporta calcioefinanza.it, sono entrati quasi 8 milioni di euro. A tanto ammontanoi premi Uefa per i biancocelesti dopo la fase a gironi, considerando i ricavi per quanto riguarda il rendimento.



PREMI UEFA - La Uefa distribuisce nel dettaglio 560 milioni di euro ai 48 club che partecipano alla fase a gironi, con quota di partenza di 2,92 milioni. In più la Lazio si è portata a casa 1,71 milioni dai premi di rendimento e 1 milione per la qualificazione ai sedicesimi. C'è inoltre la quota relativa al ranking decennale, che dovrebbe più o meno ammontare a 2,37 milioni.