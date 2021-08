In seguito allo sblocco del mercato, ora la Lazio può tornare a fare il prezzo per Correa e non accontentarsi. Il Tucu continua ad essere nel mirino dell'Inter, ma attenzione all'Everton. Come riporta Il Messaggero i contatti con i Toffees ieri sono andati avanti fino a tarda notte. L'offerta del club inglese sarebbe di 33 milioni di euro più 4 di bonus basati su obiettivi non semplicissimi. Correa ancora tentenna. Nonostante i quasi 5 milioni di euro di stipendio offerti, il Tucu continua a riporre una flebile speranza nell'Inter che però sta acquistando Thuram dal Borussia Moenchengladbach.