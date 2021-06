Sta per terminare un incubo lungo 10 anni per Beppe Signori. L'ex bomber della Lazio, del Foggia e del Bologna tra le altre, procede verso la grazia della Figc. Arrestato lo scorso 1 giugno 2011 per presunta partecipazione ad un'ampia organizzazione di calcio scommesse, in seguito alla prescrizione e due assoluzioni è in arrivo la riabilitazione calcistica tramite un provvedimento firmato dal presidente federale, Gabriele Gravina. Per Signori è arrivato il momento della rinascita. In questi anni difficili l'ex bomber (188 gol in Serie A) si è comunque tenuto in aggiornamento. Appena prima dell'arresto aveva ottenuto brillantemente il patentino per allenare, perciò ora Signori è pronto per tornare nel suo habitat naturale, il campo.