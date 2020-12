Intervistato dai canali ufficiali della Lazio, ecco come si è espresso l'ex difensore biancoceleste, Giuseppe Biava, sulla prossima sfida della squadra di Inzaghi, ovvero contro il Napoli: "Napoli? Affrontare una grande può riaccendere l'entusiasmo della squadra di Inzaghi. La Lazio farà la sua prestazione e proverà a dire la sua. Le assenze di Mertens e Insigne sono importanti per i partenopei, ma i capitolini per il gioco che hanno possono a prescindere mettere in difficoltà qualunque avversario. La squadra di Gattuso ha compattezza, crea tante occasioni forse non raccogliendo quanto merita. É una squadra che ha pochi punti deboli. Sarà difficile per i biancocelesti, ma sarà un match equilibrato".