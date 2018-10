Djibril Cissé, ex attaccante di Lazio e Marsiglia, parla della sfida di Europa League tra le sue due ex squadre, fissata per il 25 ottobre. Queste le sue parole a RMC Sport: "La sfida tra Lazio e Marsiglia avrà il sapore di un derby. Il passato nella Roma di Strootman e Garcia si farà sentire. Oltre ad essere due grandi club, parliamo anche di due tifoserie molto calde che regalano spettacolo allo stadio e si fanno sentire durante i 90 minuti".