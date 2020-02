Stefano Fiore, ex centrocampista, tra le altre, della Lazio, parla a Radiosei del centrocampo di Simone Inzaghi: “È il più forte d’Italia. Non vedo altri reparti che abbiano la stessa qualità e forza fisica. Ci può essere qualche singolo nella Juventus e nell’Inter che può superare nel confronto con un singolo della Lazio, ma quei tre (Luis Alberto, Milinkovic e Leiva, ndr) non li cambierei con nessuno”.