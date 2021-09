L'ex difensore della Lazio, Angelo Adamo Gregucci, ha parlato di diverse tematiche ai canali ufficiali biancocelesti. Tra queste ultime ecco come si è espresso in merito al centrocampo della squadra di Sarri: "La Lazio ha tre centrocampisti che hanno fatto la fortuna della precedente gestione. Milinkovic è un fattore del calcio italiano, cambia le partite; Luis Alberto è il più bravo ad imbucare della Serie A, mentre Lucas Leiva purtroppo deve fare i conti con la carta d'identità ma è un calciatore d'esperienza con un profilo internazionale. Sono tre giocatori che amano stare dentro il campo, hanno bisogno di giocare in questo modo per esaltare le loro qualità".