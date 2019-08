Il futuro di Adekanye è ancora tutto da scrivere. Il passaggio alla Lazio, dal Liverpool, sembrava carico di promesse e prospettive. Poi in ritiro non convince del tutto, ce l'ha messa tutta per convincere Simone Inzaghi, che ne ha apprezzato l'impegno, ma non è bastato. Il mister vuole giocatori pronti, in grado di dare subito una grossa mano per la corsa Champions.



MERCATO LAZIO - Come riporta Lalaziosiamonoi.it, Bobby non ha nemmeno un minuto nelle gare ufficiali, ha bisogno di crescere e la Lazio potrebbe non avere tempo di lanciarlo nella mischia, in una stagione decisiva. Lotito è rimasto stregato dalle qualità del ragazzo, potrebbe decidere di regalarlo a Ventura e darlo in prestito alla Salernitana, dove potrebbe diventare decisivo e crescere. Il futuro di Adekanye è ancora tutto da scrivere.