Tra i calciatori della Lazio in prestito ce n'è uno che sta finalmente ritrovando la forma. Si tratta di Jordan Lukaku. L'esterno sinitro sta crescendo grazie alla continuità di rendimento che gli assicura l'Anversa. Di lui ne ha parlato anche il ct del Belgio, Roberto Martinez. Ecco come si è espresso al portale belga Het Nieuwsblad: "Jordan mi ha impressionato nelle ultime settimane con le sue prestazioni. Per la prima volta dal 2018 ha ritrovato una certa continuità. Nell’Anversa ha la possibilità di giocare per 90′".