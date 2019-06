Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, parla del suo periodo in biancoceleste a europacalcio.it: "I primi tre anni alla Lazio sono stati qualcosa di magico. Tanto che, ancora oggi, essere considerato uno degli eroi del 26 maggio mi fa venire la pelle d’oca. “Gli anni al Cagliari sono stati una vetrina importante per la mia carriera, perché mi hanno permesso di andare in nazionale ed essere acquistato dalla Lazio. Ai biancocelesti sono rimasto legato per ben sette anni, tra “altissimi” e “bassissimi” ormai assai noti. Poi il club ha deciso di puntare su un portiere più giovane (Strakosha n.d.r.). Questo mi ha fatto chiaramente vedere come stanno le cose: nel calcio si può passare in un attimo dall'essere fondamentali al diventare esuberi".