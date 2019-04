Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, parla a Radiosei in vista della sfida di questa sera tra i biancocelesti e il Milan, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Mi auguro che quanto avvenuto con il Chievo possa dare una scossa alla squadra. La posta in palio è alta, la Coppa Italia è una manifestazione importante e le speranze in campionato di andare in Champions League sono ridotte. La finale è un traguardo importante e negli ultimi anni la Lazio ha sempre onorato questa competizione arrivando spesso fino in fondo. Mi aspetto una partita importante, anche se lo 0 a 0 maturato all'andata porterà a una gara chiusa e inizialmente bloccata. Saranno gli episodi a cambiarla. Il Milan ha giocato alla pari le ultime gare con la Lazio, si equivalgono, ma è anche vero che alla Lazio può bastare il pareggio con reti".