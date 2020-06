Sta lavorando sotto traccia per costruire il settore giovanile della Lazio. L'ex Milan Bianchessi continua a tessere la sua tela, prendendo i migliori talenti nel serbatoio del Lazio per vestire la maglia biancoceleste. E prosegue l'asse, saldissimo, con il Savio.



MERCATO LAZIO - Sono due giovanissimi quelli che, a breve, vestiranno la maglia della Lazio: come riporta la Gazzetta Regionale Lazio e Savio hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Andrea Formisano, classe 2007 e di Noah Abatneh, classe 2004, rispettivamente per Under 14 e Under 17. Doppio colpo per Bianchessi.