Leonardo si è quasi accasato al PSG, e si è portato dietro il taccuino, pieno zeppo di nomi pescati dalla Serie A. Uno su tutti, il suo vecchio pallino ai tempi del Milan: Sergej Milinkovic Savic. Come riporta Le10sport, Leonardo non è stato ufficialmente nominato, ma è già pronto a lavorare su una serie di big.



MERCATO LAZIO - Sulla sua lista tutti i giovani più forti in giro, da De Ligt, a Donnarumma, passando per Coutinho. Il PSG vuole rifondare, è disposta anche a spendere i 100 milioni richiesti da Claudio Lotito per Milinkovic. Che a Leonardo piace tantissimo, e da tempo...