Visto praticamente mai in Italia, Ravel Morrison, ex centrocampista offensivo della Lazio, è senza squadra. Considerato un talento nelle giovanili del Manchester United, l’inglese ora potrebbe anche ritirarsi a soli 27 anni. Queste le parole del suo ex compagno Lingard: “Ravel era tecnicamente molto dotato, un talento naturale nel tiro e nel dribbling. Poteva fare davvero una grandissima carriera con i mezzi che aveva. Lui e Paul Pogba sono stati i migliori compagni di squadra”.