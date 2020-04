L'ex Lazio Muslera a Roma ha lasciato buoni ricordi, poco prima di rinnovare il suo contratto ha però deciso di trasferirsi in Turchia, al Galatasaray. In una lunga intervista ai media turchi, Muslera racconta gli attimi concitati del trasferimento, deciso anche all'intervento decisivo del difensore dell'Uruguay Diego Lugano: “Stavo per firmare un nuovo contratto con la Lazio di cinque anni, poi le cose non andarono come volle il club e subito ebbi la proposta del Galatasaray. Ho chiamato Diego Lugano per parlargli di questa proposta, e lui mi disse di andarci subito senza nemmeno pensarci. E così ho fatto. Il Galatasaray è una squadra conosciuta in tutto il mondo, e lo stesso vale per i suoi tifosi". Una piccola nota a margine: Muslera cita anche un vecchio sogno di mercato biancoceleste, mai approdato a Roma. Il portiere parla di una delle trattative più complicate per Igli Tare: "L’attaccante che ho apprezzato di più in questi anni è sicuramente Burak Yilmaz”.