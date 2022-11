Eddy Onazi intervistato da Lazio Style Channel. L'ex centrocampista biancoceleste è intervenuto oggi ai microfoni dei media ufficiali del club per ripercorrere qualche aneddoto e raccontare i suoi suoi ricordi dell'esperienza con l'aquila sul petto:



MOMENTI INDIMENTICABILI - "Non posso dimenticare il 26 maggio 2013, un trionfo importante per noi e per i tifosi. Appena dopo la finale dovevo raggiungere la mia Nazionale, per questo motivo fui costretto ad uscire da una porta secondaria del ristorante dove stavamo festeggiando. I sostenitori mi scrivono sempre di quella sfida e del gol contro il Napoli al San Paolo. Sono momenti indimenticabili nel mio cuore. Prima della finale di Coppa Italia, Reja mi disse che in alcuni momenti della gara avrei dovuto marcare Totti per poi far riparartire la nostra azione. Preparammo quella sfida nei dettagli. Alla Lazio comunque ho realizzato vari gol belli, come quello contro l'Inter a San Siro".



LA LAZIO DI OGGI - "Sono contento che Felipe Anderson sia tornato alla Lazio. Sono felice anche per Cataldi che è diventato capitano della Lazio. Tutti vorrebbero giocare con un grande centrocampo con Milinkovic e Luis Alberto. Milinkovic da quando è arrivato ha acquistato fiducia ed è diventato un grande calciatore. I giovani devono essere molto professionali e lavorare tanto per arrivare in alto. Radu è un esempio sotto questo profilo così come lo era Klose che è stato un calciatore completo".