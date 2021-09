Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, nuova voce di Dazn, dice la sua, a Tuttosport, sul passaggio di Simone Inzaghi dalla Lazio all'Inter: "Io pensavo che lui avesse finito il suo ciclo alla Lazio e che noi avessimo finito il nostro percorso insieme, il tutto con la massima serenità da parte di entrambi. Ero convinto che lui avesse bisogno di andar via da Roma: lui ha trovato la sua strada e io la mia a DAZN, dove posso studiare calcio con la testa da allenatore".