Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, parla a Lazialità in TV, tornando sulla sua esperienza in biancoceleste:"Rimasi alla Lazio per vendicare una sconfitta nel derby del 2005/6, quando perdemmo 2 a 0 con la Roma al ritorno. Ricordo bene che Totti era infortunato, si trovava a bordocampo con le stampelle. A fine gara i giocatori giallorossi fecero il giro del campo per festeggiare l'undicesima vittoria di fila. Per me restava una questione in sospeso: andai da Lotito, gli dissi che avrei firmato il rinnovo di contratto anche in bianco. L'anno dopo abbiamo vinto 3 a 0 e mi tuffai nella fontana del Gianicolo".