La Lazio sta passando un momento molto delicato, mentre un suo ex se la sta spassando in Premier League. Il brasiliano Felipe Anderson ha vissuto un momento complesso di adattamento al campionato inglese. Poi la svolta, il rendimento che cresce. Pellegrini lo sta facendo esaltare, esterno sinistro del suo 4-4-2, è diventato titolare inamovibile. 4 reti in Premier, una proprio nell'ultima giornata contro il Crystal Palace, il gol decisivo del 3 a 2. Un tiro a giro perfetto, che si è insaccato sotto il sette opposto: Felipe Anderson ha postato la prodezza su Instagram, e sotto, tra i commenti, sono molti i tifosi della Lazio a rimpiangerlo...