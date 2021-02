Juan Sebastian Veron, ex centrocampista di Lazio, Sampdoria e Parma, torna, a FourFourtTwo, sul suo passaggio allo United: "Firmai per il Manchester perché avevo un problema di passaporto in Italia e ho pensato che un cambiamento d'aria sarebbe stato un bene per la mia mente. A dire il vero, avevo una visione pessimistica del giocare in Inghilterra. Pensavo che la mia vita lì sarebbe stata diversa da quella a cui ero abituato. Ma ho trovato un club straordinario, difficilmente potevi trovarne uno così ben organizzato, con così tante persone disposte ad aiutarmi".