Potrebbe allargarsi la truppa degli italiani protagonisti del soccer americano. Ai tanti calciatori che nei mesi scorsi si sono trasferiti negli States starebbe infatti per aggiungersi anche. Si tratta di, ex allenatore della Ternana, collaboratore di Maurizio Sarri alla Lazio nella passata stagione e con un passato importante nei settori giovanili della Federcalcio.La conferma del possibile sbarco in MLS del 58enne umbro l'ha data in esclusiva a Calciomercato.com lo stesso diretto interessato: "Da qualche settimana ormai, grazie all'operato dell'American Group Sport Management e del mio agente Alessio Sundas, abbiamo stretto e approfondito contatti quotidiani con i vertici del campionato americano i quali dovranno eventualmente dare il via libera al mio arrivo nel loro campionato., necessaria prima di intraprendere qualsiasi trattativa con le squadre del torneo.Se la trattativa dovesse concretizzarsi,A Vancouver troverebbe Vanni Santini, tecnico toscano che da un paio di stagioni guida con successo i Whitecaps. Esperienza che arriva ad oltre 20 anni di distanza da quella di Walter Zenga di fine millennio. L'Uomo Ragno concluse la propria carriera da giocatore nel New England Revolution per poi iniziare quella da tecnico guidando la stessa franchigia di Foxborough per una stagione e mezzo.- prosegue Avincola - sono davvero curioso di vedere quale contributo si può dare ad un movimento in crescita da anni e al quale io potrei portare la mia grande esperienza soprattutto con i giovani. A tal proposito avrei l'opportunità di utilizzare il cosiddetto algorithm soccer, un'applicazione che con la collaborazione di alcuni match analist specializzati permettere di scovare, valutare e far crescere i ragazzi più interessanti".