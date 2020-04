Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha rilasciato un'intervista a Globo Esporte in cui ha parlato dei propri obiettivi e della situazione campionato: “Tra i miei obiettivi, il più grande è quello di giocare i Mondiali. Il segreto è fare un passo alla volta, senza creare troppe aspettative. Continuerò a lavorare sodo per essere convocato, ma so di essere giovane e se non potrò arrivare alla prossima Coppa del Mondo, avrò altre opportunità. Lo stop del campionato è negativo per tutti. Naturalmente, per noi, è stato complicato perché vivevamo un'ottima fase e combattevamo ogni turno per la vetta, ma dobbiamo sottolineare che c'erano anche altre squadre che giocavano bene e con possibilità arrivarci. Onestamente,sulla ripresa è molto complicato dire qualcosa. Ovvio, vorrei avere la possibilità di giocare perché stavamo andando alla grande e la Lazio non vince lo Scudetto da molti anni, ma come ho già detto il problema è complicato. Tutto il mondo sta affrontando questa pandemia e non sappiamo come o quando passerà. La priorità è la salute di ognuno. Se riusciamo a superare bene questo momento e possiamo riprendere le competizioni, ottimo. Altrimenti, pazienza".