La situazione infortuni preoccupa Inzaghi e la Lazio. Al minuto 52 del match contro l'Empoli Stefan Radu ha dato forfait: fastidio al flessore, non è esclusa neppure la lesione muscolare. Il difensore potrebbe saltare due settimane e potrebbe non farcela per il derby del 29 settembre, come riporta il Corriere dello Sport.



INFERMERIA LAZIO - In casa Lazio non è l'unico ad affollare l'infermeria: Inzaghi spera di recuperare almeno il brasiliano Luiz Felipe per non dover schierare una difesa in piena emergenza nella stracittadina. Nessun problema per Leiva: per lui solo crampi a fine partita in Toscana, giovedì dovrebbe saltare il match contro l'Apollon nell'ottica di una normale rotazione della rosa.