Situazione che ha del surreale allo Stadio Olimpico. 20' della ripresa, Matias Vecino è pronto a fare il suo ingresso in campo. Sarri aveva mandato il centrocampista uruguaiano a scaldarsi che, proprio durante il riscaldamento, ha sentito tirare e si è dovuto riaccomodare in panchina. Potrebbe trattarsi di uno stiramento per il giocatore biancoceleste. Ironia della sorte? L'infortunio è arrivato mentre la squadra stava esultando per la rete del 3-0, firmata da Luis Alberto su rigore.