Continua l'accostamento di giocatori della Lazio all'Inter di Simone Inzaghi. Tra questi vi è anche Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoregno è sul mercato. La società chiede almeno 5 milioni di euro per il calciatore in scadenza 2022, ma come riporta Il Messaggero ai nerazzurri Lotito potrebbe arrivare anche a chiedere 8 milioni.