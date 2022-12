Niente soldi per il mercato di gennaio. A meno di una cessione pesante, gli investimenti importanti - in particolare sul terzino sinistro - in casa Lazio saranno rimandati in estate. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport sottolineando che il preferito di Sarri è sempre Parisi, per concretizzare la sua idea tattica di avere due terzini di spinta su entrambi i lati. L'Empoli però vuole 15 milioni.



Con le poche risorse a disposizione la società punterà al massimo ad un'occasione a basso costo. Luca Pellegrini potrebbe essere il profilo giusto per tamponare la situazione.