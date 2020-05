La Lazio vuole rinforzarsi in grande stile in caso di arrivo in Champions League. Uno dei nomi sul taccuino di Tare è Leander Dendoncker: il centrocampista belga del Wolverhampton ha fisico, gamba e una buona tecnica. Ed era stato notato dall'ex allenatore della Primavera Lazio Bollini, già a febbraio 2013, come racconta al Corriere dello Sport: "Mi colpì la duttilità del suo modo di stare in campo e interpretare le due fasi di gioco. Aveva una struttura importante già a quell'età, e questa fisicità gli dava sicurezza. Un giocatore che per struttura, e in quel ruolo, potresti accostare a gente come Matic, Bakayoko, Javi Martinez". Insomma, in quella garà Dendoncker finì nella valutazione finale di Bollini contrassegnato con ben 3 asterischi, il top della pericolosità.