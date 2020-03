La Lazio si muove sul mercato, in attesa di capire come finirà questa stagione esaltante ma funestata dall'emergenza Coronavirus. Il ds Tare si muove per rinforzare la squadra. La strada che porta a Giroud è tracciata, ma la concorrenza per portare a Roma l'attaccante francese è alta.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio non avrebbe abbandonato la pista che porta all'attaccante del Fenerbahce Muriqi. Nonostante un momento appannamento, il ds Tare crede che possa esplodere in un campionato top. 15 gol e 6 assist in Super Lig, ed il suo cartellino avrebbe un costo di 20 milioni.