Casale resta nel mirino della Lazio. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, c'è la volontà condivisa tra società e tecnico di provare a prenderlo già in questa sessione di mercato. Il tempo però stringe e l'indice di liquidità è sempre bloccato. Lotito attende di capire come evolveranno le possibili situazioni in uscita prima di valutare interventi e aprire eventuali trattative.