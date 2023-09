Duro attacco di Paolo Di Canio alla Lazio. L'ex attaccante biancoceleste in un'intervista al Messaggero ha detto la sua sui perché della partenza stentata della squadra di Sarri in questa stagione:



"Sono emersi tutti i difetti che solo la bravura di Sarri aveva coperto. Era riuscito a ottenere il 120% da una squadra che valeva molto meno. L’Inter aveva perso dodici partite, ma non ricapiterà più, la Juve era in pieno caos: logico che così la Lazio sia potuta arrivare seconda. Difficile che ricapiti. Dal punto di vista emotivo la squadra ha completamente mollato, i giocatori non ci stanno più con la testa e si è visto anche a Torino. Hanno subito dei gol inammissibili, anche in un campionato di dilettanti. Posture sbagliate, mancanza di collegamento tra reparti ed errori tecnici imbarazzanti. In difesa Casale e Romagnoli sono cambiati, non aggrediscono più l’uomo e si fanno anticipare perché sono molli rispetto alla stagione scorsa. E poi Luis Alberto che si ferma a protestare mentre McKennie gioca: in Serie A non si può fare così. O l’atteggiamento cambia o la Lazio affonda".