Lazio, la Champions passa dai piedi dei Fab Four: ecco con quali giocatori la squadra non perde mai

, sono lo i fab four della. Come spiega Repubblica questa mattina, con questi quattro giocatori partiti insieme titolari la squadra biancoceleste ha perso una sola volta su 13 occasioni in stagione. E per una mera, sfortunata casualità, peraltro. L'autogol di Gila a Torino contro la Juventus aveva condannato la squadra di Baroni, altrimenti sarebbe potuto arrivare un pari a reti bianche. Un altro segno X era uscito, col Milan alla terza giornata. Poi nelle altre undici partite (10 in campionato e la sfida contro la Real Sociedad in Europa League), sono arrivate solo vittorie. Ecco perché in queste ultime gare di Serie A le speranze Champions della Lazio sono tutte nei loro piedi.

e ora che il tecnico li ha recuperati tutti al meglio della forma la volata finale contro Juve, Fiorentina, Roma e Bologna fa meno paura. A -1 dal 4° posto e a 5 giornate dalla fine per Baroni però, alla luce dei numeri con e senza i suoi quattro gioielli,. In particolare i due attaccanti, sottolinea ancora il quotidiano, mancati in zona gol per circa due mesi. L'ultima volta che Castellanos e Dia avevano segnato nella stessa gara era stato contro il Monza a febbraio. I gol dei difensori e degli esterni sono bastati nel frattempo solo per tenere il passo delle prime 4 in campionato, ma non per approfittare degli inciampi delle concorrenti. "Taty e Dia ci danno tante soluzioni in più", ha detto l'allenatore biancoceleste. Andranno sfruttate tutte fino alla fine per centrare l'obiettivo.