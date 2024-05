Lazio, la contestazione a Lotito diventa... Campagna elettorale

Getty Images

"Se voti Forza Italia, voti Lotito. Libera la Lazio". Roma si è svegliata stamattina con questo slogan affisso ovunque negli spazi dedicati alla cartellonistca elettorale e pubblicitaria., che si tinge di orginalità sfruttando l'assist delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi. Il Senatore e patron biancoceleste non è candidato, ma è ancora una volta (come da 20 anni a questa parte) al centro delle polemiche dei tifosi per i risultati scadenti della squadra quest'anno e, più in generale, per la

Di certo(dietrofront di Kamada , addio imminente di Luis Alberto La provocazione dei contestatori in ogni caso era stata studiata da qualche giorno e i manifesti sarebbero stati affissi a prescindere. Il 7° posto in campionato, la figuraccia in Supercoppa italiana, l'eliminazione in Coppa italia, le tante situazioni di tensione (culminate nell'esonero di Sarri), trascinatesi dal mercato estivo di 12 mesi fa, e i mugugni dello spogliatoio andati avanti tutto l'anno sono solo i più recenti temi che la tifoseria rimprovera al club. Ma l'amore tra il patron e i laziali non c'è mai stato e, a quanto pare, difficilmente sboccerà in futuro.