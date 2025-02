Getty Images

Lazio, la Coppa Itala è diventata un tabù: ecco il dato degli ultimi anni

Tommaso Fefè

9 minuti fa



La Lazio si era abituata bene in Coppa Italia nel primo ventennio del 2000. Dall'inizio del millennio fino al 2019 i biancocelesti per 9 volte sono arrivati fino in semifinale, in 7 occasioni fino alla finale e 5 volte hanno anche vinto il titolo. Dal 2020 in avanti invece su 6 edizioni solo una volta, l'anno scorso, sono riusciti ad arrivare fino alle semifinali. Il trend si è invertito quindi, al punto che, alla luce del risultato di ieri a San Siro, i biancocelesti sono ufficialmente entrati nel secondo periodo più lungo della loro storia senza vincere il trofeo.



La prima volta i capitolini alzarono la coppa al cielo nel 1958, battendo in finale la Fiorentina. Un'altra epoca, un altro calcio. I tifosi laziali hanno poi dovuto aspettare 40 anni per rivedere la propria squadra trionfare nella seconda competizione nazionale. La vittoria nel 1998, in rimontra contro il Milan fu l'inizio della cavalcata trionfale di quegli anni dell'era Cragnotti. Arrivò poi il terzo successo nel 2000 che concretizzò il double con lo scudetto vinto pochi giorni prima. Quarto successo nel 2004 e poi nel 2009. Il sesto sigillo nel 2013 è senza dubbio quello rimasto più di tutti nel cuore dei tifosi, perché arrivato battendo in finale la Roma in uno storico derby deciso dal gol di Lulic. L'ultimo e più recente trionfo è del 2019, con Milinkovic e Correa che hanno steso l'Atalanta. Da allora solo bocconi amari per la Lazio, che l'anno scorso si è almeno tolta lo sfizio di battere ancora la Roma ai quarti, prima di uscire contro la Juventus (pur sfiorando la rimonta dopo il 2-0 subito all'andata). Mai erano passati più di 5 anni dal '98 in poi tra un successo e l'altro. Gli aquilotti dovranno ora aspettare il prossimo anno per provare a interrompere questa serie negativa.