Prima del fischio d'inizio di Lazio-Juventus è stato ancora una volta il momento di festeggiare Ciro Immobile all'Olimpico. Il bomber biancoceleste ha provato fino alla fine ad esserci, ma non ce l'ha fatta per dei problemi al polpaccio. Nonostante ciò, prima del match il recordman di sempre tra i bomber della Lazio è stato premiato a bordo campo con il gol più bello (Lazio-Napoli del 18 agosto 2018) votato dai tifosi sulla piattaforma Binance, sponsor del club capitolino. Subito dopo il capitano ha ricevuto l'omaggio della Curva Nord con una coreografia rappresentante il calciatore stesso con la maglia della Lazio con sotto scritto: "Benvenuto nella storia". Un omaggio che ha fatto scoppiare in lacrime Immobile dalla commozione.