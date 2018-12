Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria di Santo Stefano, che la Lazio torna subito in campo. La partita contro il Torino, l'ultima dell'anno, sarà importante in ottica corsa Champions. La Lazio oggi tornerà al lavoro in vista del match del 29 dicembre contro i granata. Sono in 3 i giocatori da valutare: Caceres, Durmisi e Berisha non sono stati convocati per la trasferta di Bologna. L'ex Juventus a gennaio potrebbe partire, gli altri due sono nuovi acquisti, la Lazio ha bisogno di loro per offrire delle valide alternative ad Inzaghi.A Formello si alleneranno regolarmente i giocatori che non sono scesi in campo al Dall’Ara, per i titolari invece consueta seduta defaticante.